Vida Urbana Suspeito de atacar mulheres em motos com tapas nas nádegas se apresenta e confessa dez delitos Homem disse que não conseguia mais se controlar e nos últimos dois meses praticou pelo menos dez ataques

Após semanas de investigações, a Polícia Civil identificou o suspeito de ser o “maníaco do tapa”, que devido aos constantes ataques estavam causando pânico e terror em mulheres de Gurupi. O homem, de 22 anos, seria suspeito de atacar mulheres com socos e tapas nas nádegas enquanto as vítimas conduziam motocicletas pela cidade. Nesta segunda-feira, 10, o suspeito, que j...