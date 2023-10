Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 38 anos, suspeito de ser um dos autores de um assassinato, em Piraquê, acabou preso na tarde desta sexta-feira, 20, em Araguaína, na região norte do estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os agemtes fizeram apreensões de documentos, eletrônicos e demais itens relacionados à investigação, como a suposta arma do crime,

A Polícia Civil informou que procura um outro suspeito, de 41 anos, que está foragido, porém, um homem de 35 anos, cunhado de um dos suspeitos, também acabou preso por posse ilegal de um revólver calibre .38, quando cumpriam mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz criminal da cidade de Wanderlândia nas residências dos suspeitos, nos setores Monte Sinai e Cidade Nova.

A polícia acredita que o revólver apreendido seja a arma que matou o açougueiro John Kennedy Miranda de Oliveira, de 32 anos. O corpo estava às margens da BR-153, embaixo da ponte no córrego Sapucaião, na zona rural entre as cidades de Piraquê e Wanderlândia, quando o acharam no dia 11 de julho deste ano.

“Restou comprovado durante as investigações que o indivíduo preso, em companhia de um homem de iniciais A.D.M.D, de 41 anos, atraíram a vítima para o Balneário Ponte, no município de Wanderlândia, onde passavam dia. Logo após saíram a noite, assassinaram John Kennedy a tiros e depois desovaram o corpo em um rio às margens da BR-153, entre Wanderlândia e Piraquê” frisou o delegado Márcio Lopes por meio da assessoria.

Os dois presos foram levados para a Unidade Penal de Araguaína e a polícia ainda procura o suspeito, de 41 anos de idade, apontado como um dos autores da morte de John Kennedy.