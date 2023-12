A Polícia Militar prendeu um suspeito de 33 anos apontado como o autor da morte de um outro homem, também de 33 anos, na madrugada deste sábado, 9, na cidade de Dois Irmãos, no centro-oeste do estado. Ele acabou preso por militares horas depois do crime em direção a Goianorte, na região noroeste.

Os policiais afirmaram que a vítima estava caída no chão quando chegaram na ocorrência e que uma testemunha, que estava com a vítima, relatou que saiam de uma festa quando o autor do crime chegou em uma bicicleta e chamou a vítima para “acertar as contas”. Nesse momento, a vítima se aproximou do autor e ambos entraram em luta corporal.

Na briga, o autor teria golpeado a vítima com uma arma branca, tipo peixeira, nas costas e no peito esquerdo. Nesse momento a vítima caiu no chão enquanto o autor fugiu em um matagal, com destino desconhecido.

Os policiais militares disseram que isolaram o local, acionaram a perícia e após os procedimentos periciais e recolhimento do corpo da vítima pelo Instituto Médico Legal de Paraíso do Tocantins, foram em busca do suspeito.

Segundo a corporação, por volta das 09h30, capturaram o suspeito na altura do Km 6 de uma estrada vicinal que liga Dois Irmãos à cidade de Goianorte.

O suspeito foi levado à Central de Flagrantes de Miracema do Tocantins, na região central do estado, onde o plantonista confirmou a prisão em flagrante.