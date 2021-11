Vida Urbana Suspeito de assassinar vítima a tiros e abandonar corpo em rodovia é preso Crime ocorreu em fevereiro deste ano e teria como motivação dos envolvidos o tráfico de drogas

Um jovem de 22 anos acabou preso na última sexta-feira, 19, na cidade de Taguatinga, pelo crime de homicídio qualificado. A morte ocorreu em fevereiro deste ano, na cidade localizada na região sudeste do Estado. De acordo com a Polícia Civil, a ação cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor do investigado. Na apuração dos agentes da 103ª Delegacia de Taguat...