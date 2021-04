Vida Urbana Suspeito de assassinar no meio da rua uma menina de 17 anos é preso em Gurupi O homem, de 35 anos, foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça na cidade

O suspeito de ter esfaqueado uma adolescente de 17 anos em Gurupi, sul do Estado, foi preso nesta terça-feira, na cidade. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem tem 35 anos de idade. A PM relatou que através de denúncias do número 190, a polícia foi informada que um homem havia golpeado uma adolescente, com uma faca, no meio da rua. Após a informação, os milita...