Vida Urbana Suspeito de assassinar mulher a tiros no Réveillon é preso em Araguaína

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar (PM) a prender neste domingo, 3, o suspeito de matar a própria mulher na noite de Réveillon em Araguaína, norte do Estado. A prisão ocorreu no setor Céu Azul. De acordo com a PM, a mulher foi morta a tiros e chegou a ser socorrida e passou por uma cirurgia, mas morreu no hospital. O G1 Tocantins apurou que a vítima é Elie...