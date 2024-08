Vida Urbana Suspeito de assassinar idoso de 70 anos a machadadas é preso e revela detalhes do crime, diz PM Homem de 56 anos confessou a autoria do crime ao ser preso nesta quarta-feira (7) a partir de informações de moradores de Arraias, afirmou a Polícia Militar

Um homem de 56 anos, suspeito pelo crime de homicídio de um idoso de 70 anos, acabou preso nesta quarta-feira (7) na cidade de Arraias, região sudoeste do estado. O homem teria assassinado a vítima no último domingo (4), na zona rural do município, a golpes de machado. De acordo com a Polícia Militar (PM), a população da cidade ajudou com informações feitas...