Vida Urbana Suspeito de assassinar homem com facadas e abandonar corpo em construção é preso em Palmas Crime ocorreu às véspera do Ano Novo e vítima teria sido atingida por cerca de 20 facadas; Polícia Civil diz que o crime pode ter sido motivado por desentendimentos entre o suspeito e a vítima

A Polícia Civil prendeu o suspeito de ter consentido um assassinato na véspera do Ano Novo na Capital. A detenção do homem de 28 anos ocorreu nesta quinta-feira, 7, com atuação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Conforme a Polícia Civil, o preso é considerado o principal suspeito de matar a facadas, um homem de 38 anos, que trabalhava como flanel...