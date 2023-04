Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar (PM) prendeu um suspeito de 37 anos, após ele e outro homem assaltarem um rapaz de 23 anos nas proximidades do Terminal Rodoviário, região norte do Estado, na quinta-feira, 27.

De acordo com a corporação, o homem relatou que estava de passagem pelo município quando foi até um estabelecimento comercial e se encontrou com dois indivíduos nas proximidades do terminal para ingerir bebida alcoólica.

Ao perceberem que a vítima tinha dinheiro, os dois assaltaram o jovem com uma arma branca, e roubaram R$400 reais em espécie, além de documentos pessoais.

Ainda de acordo com a equipe, o suspeito e a vítima foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil.