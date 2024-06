Vida Urbana Suspeito de assaltar pessoas com uma machadinha é preso pela Polícia Militar em Gurupi Militares prenderam o suspeito com ajuda de populares que passavam no local no momento do crime, na manhã desta segunda-feira (24)

Um homem que realizava assaltos com uma machadinha acabou preso na manhã desta segunda-feira (24) na cidade de Gurupi, no sul do estado. A Polícia Militar (PM) realizou a prisão após o suspeito ser imobilizado por populares que passavam no local no momento do ocorrido. A PM atendeu a ocorrência do roubo e, quando chegaram, populares que presenciaram a ação...