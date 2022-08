Vida Urbana Suspeito de armazenar e compartilhar imagens de pornografia infantil é alvo de operação da PF As investigações da PF apontam que o homem teria se utilizado de redes sociais, aplicativos de troca de mensagens e da deep web para compartilhar imagens pornográficas de crianças

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira, 12, a Operação “Guardião da Inocência II”, com objetivo de apurar o cometimento do crime de armazenamento e compartilhamento de imagens pornográficas de criança ou adolescente em São Valério, região sudeste do estado. A investigação iniciaram em 2021, após notícia encaminhada pela organização não governamental americ...