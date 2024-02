A Secretaria da Segurança Pública divulgou na tarde desta sexta-feira, 16, a prisão de M.L.B, de 27 anos, em Portugal, indiciado pela Polícia Civil do Tocantins em 2022, por suspeita de aplicar golpe no valor de R$ 120 mil em empresário palmense.

De acordo com a pasta, o crime teria ocorrido em junho de 2021, quando "a vítima, que trabalhava na revenda de aparelhos celulares, relatou ter buscado, à época, fornecedores para aquisição de elevada quantidade de tais produtos".

Ao ser indicada a um grupo de WhatsApp gerido pelo suspeito, "que de pronto ofertou os produtos solicitados", aceitou efetuar o pagamento da quantia de R$ 120 mil, em adiantamento.

Conforme informações da Segurança Pública, as investigações apontaram que após o pagamento, ocorreram inúmeras tentativas de recebimento da carga encomendada, o que nunca chegou a ser entregue e a vítima acabou bloqueada nos contatos do suspeito.

Ao receber informações de que o investigado teria fugido para o exterior, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que acabou deferida pela Justiça, com a inclusão do nome do suspeito na lista de procurados da Interpol.

A Segurança Pública informou que a prisão do homem ocorreu há cerca de uma semana, no dia 8 de fevereiro e o investigado, que já responde a ação criminal na Justiça do Tocantins pelo crime em questão, poderá ser extraditado para responder a acusação em solo brasileiro.