Vida Urbana Suspeito de aplicar ‘golpe da troca de cartões’ em Goiás é preso em hotel de Araguaína O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Uruaçu

Um homem de 47 anos, com mandado de prisão em aberto por estelionato em Goiás (GO) foi preso pela Polícia Civil do Tocantins em um hotel nas proximidades do Terminal Rodoviário de Araguaína, norte do estado. O nome do suspeito não foi divulgado. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (8) e foi realizada pela 3ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC ...