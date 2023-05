Nesta terça-feira, 9, a Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) cumpriu mandado de prisão e de busca e apreensão contra um homem, de 21 anos, suspeito de aplicar o golpe do “Falso Pix” no comércio de Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado.

Durante as buscas, uma arma de fogo de fabricação artesanal foi apreendida e o suspeito autuado em flagrante delito pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

O homem preso foi encaminhado à Unidade Regional Penal de Paraíso do Tocantins.

Conforme as investigações, no mês de dezembro de 2022, o suspeito se aproveitou do grande fluxo de vendas das festas de final de ano e efetuou compras por meio de um aplicativo de mensagens, em uma loja da cidade, no valor de cerca de R$ 3 mil. O suspeito, que utilizava identidade falsa, apresentou comprovantes de transferência falsas de Pix, iludia os vendedores que entregaram os produtos.

De acordo com a polícia, o suspeito possui antecedentes criminais por crimes patrimoniais, especificamente roubos, ele ainda estava em regime semiaberto, mas nunca iniciou o cumprimento de pena.

Golpe do Falso Pix

A polícia ressalta que esse golpe ocorre quando o criminoso, ao realizar uma compra, geralmente por meio de rede social, apresenta um comprovante falso de transferência via Pix. Pela semelhança de um comprovante original, quem está vendendo o produto não percebe a diferença e termina por se tornar uma vítima.

Para evitar cair nesse tipo de golpe, polícia faz alerta:

É importante acessar o aplicativo do banco e conferir o extrato, pois a transferência via Pix é instantânea;

Evite aceitar agendamentos de transferências via Pix;

Ative as notificações nos aplicativos bancários.

Onde denunciar

A vítima do golpe do falso Pix pode registrar o Boletim de Ocorrência, de forma online, por meio da Delegacia Virtual, ou pode ir até uma das delegacias da Polícia Civil.