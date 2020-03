Vida Urbana Suspeito de ameaçar os pais idosos e exigir dinheiro é preso em Araguatins Vítimas registraram um boletim de ocorrência contra o filho pelo crime de ameaça na última sexta-feira, dia 27 de março, e pediram uma medida protetiva de urgência

Agentes da1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (DEAM-V) de Araguatins, município na região do Bico do Papagaio, cumpriram um mandado de prisão preventiva nesta segunda-feira, 30, contra um homem de 43 anos que teria ameaçado os próprios pais. De acordo com o delegado Eduardo Morais Artiaga, que conduziu a investigação, as vítimas regist...