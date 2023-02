Vida Urbana Suspeito de ameaçar esposa é preso após polícia identificar mandado de prisão em aberto Prisão ocorreu no início da noite de segunda-feira, após a filha da mulher ligar para a Polícia Militar (PM) e informar que a mãe sofria ameaças do marido

No início da noite de segunda-feira, 20, por volta de 18h20min, no município de Lajeado, região central do Estado, a Polícia Militar (PM) prendeu um pescador de 55 anos, após a filha da mulher ligar para a Polícia Militar (PM) e informar que a mãe sofria ameaças do marido. Durante a ocorrência a equipe identificou um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara C...