Vida Urbana Suspeito de ameaçar e atirar contra mulher na zona rural de Novo Jardim é preso Vítima acionou a PM na noite do último sábado, 19, e informou que estava fugindo para a cidade

O crime de violência doméstica levou um homem para a prisão na noite do último sábado, 19, em Novo Jardim, cidade distante 372 km de Palmas. De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe da 2ª CIPM ainda apreendeu duas armas de fogo tipo cartucheira de fabricação caseira. A PM teve conhecimento do caso após ser acionada para atender uma situação de violência domést...