Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar prendeu um suspeito de 58 anos, no Setor Garavelo em Araguaína, região norte do Estado, por lesão corporal, após o homem agredir outro de 59 anos com um facão na cabeça durante uma discussão, na terça-feira, 18.

Com o suspeito foram localizadas duas armas branca (um facão e uma faca).

De acordo com a corporação, a vítima informou à equipe que o suspeito foi até sua residência buscar alguns fios de energia, quando ocorreu a discussão. O homem desferiu um golpe de arma branca tipo facão, na região de sua cabeça.

Uma testemunha do fato interveio com o intuito de encerrar a agressão. O suspeito fugiu.

Ainda de acordo com a polícia, os militares fizeram patrulhamento nas imediações mas não localizaram o homem. Após a saída da guarnição do local, o suspeito retornou e realizou novas ameaças, momento em que a equipe conseguiu realizar a detenção do homem.

A equipe conduziu a vítima, o suspeito e as armas brancas até a Delegacia de Polícia Civil.