Na noite do último sábado, 24, um homem suspeito de ter agredido e tentado matar a própria companheira morreu em confronto com equipes da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) da Polícia Militar.

De acordo com a PM, o crime de violência contra a mulher ocorreu em Paraíso do Tocantins. A Rotam recebeu informações que o suspeito, que não teve o nome divulgado, estaria fugindo para Palmas em uma motocicleta. As equipes se deslocaram e montaram uma barreira na TO-080 no intuito de interceptar o indivíduo.

Ao perceber a presença das equipes, o homem tentou fugir e furou o bloqueio montado pelos militares, entrando em uma estrava vicinal. Em dado momento, quando a equipe tentava realizar a abordagem e próximo da TO-455, sentido Porto Nacional, o suspeito desceu da moto e efetuou tiros contra a força, que revidou e acabou o acertando.

Conforme a PM, o homem recebeu atendimento médico solicitado pela equipe, mas sua morte foi confirmada no local onde ocorreu a troca de tiros. A Perícia, segundo a PM, compareceu para analisar a cena. A PM informou ainda que o indivíduo era foragido da Justiça pelo crime de homicídio.