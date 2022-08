Vida Urbana Suspeito de agredir a própria companheira em Araguaína é preso Agressões foram feitas na presença de filho menor do casal

A Polícia Civil (PC) por meio da 3ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (3ª DEAM) prendeu em flagrante, no final da tarde de quinta-feira, 25, um homem de 25 anos, por agredir a própria companheira em Araguaína, região norte do estado. De acordo com as investigações, a vítima compareceu à Delegacia da Mulher e informou que teria acabado de ser agredi...