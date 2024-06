Um homem de 49 anos que estava proibido pela Justiça de se aproximar da própria mãe após denúncias de agressão foi preso nesta terça-feira (11). Ele entrou na casa dela pedindo 'benção' e a vítima, de 71 anos, deixou o imóvel correndo assustada.

A prisão aconteceu em Lagoa da Confusão, no sudoeste do Tocantins, segundo a Polícia Civil. O delegado Manoel Frota, titular da 6ª Delegacia de Atendimento à Mulher, explicou que o filho da vítima já estava sendo procurado em uma investigação sobre crimes de dano e ameaças cometidos contra a idosa.

O nome do suspeito não foi divulgado, por isso a reportagem não conseguiu contato com a defesa.

Conforme apurado, ele foi até a casa da mãe, pediu a bênção dela e entrou, descumprindo a medida. Assustada e por medo de ser agredida novamente, a idosa saiu correndo e foi para a casa de uma vizinha.

A polícia foi avisada do paradeiro do homem e conseguiu prendê-lo na manhã desta terça-feira, durante ação da operação Virtude, que tem o objetivo de combater crimes contra a pessoa idosa. Agentes da 58ª Delegacia de Polícia Civil de Lagoa da Confusão ajudaram na prisão do suposto agressor.

Após prestar depoimento, o homem foi levado para a Unidade Penal Regional de Paraíso, onde aguarda manifestação da Justiça.