Vida Urbana Suspeito de abusar de criança de 11 anos teria dito à mãe da menina que a culpa foi do Satanás Homem de 32 anos acabou preso pela Polícia Civil na sexta-feira, 26, em Araguatins

Nesta sexta-feira, 25, a Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e Vulneráveis (1ª DEAM-V) de Araguatins, prendeu um homem de 32 anos pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. Conforme as investigações, o crime foi praticado pelo cunhado e primo da vítima, que tem apenas 11 anos. Segundo a polí...