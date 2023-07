A Polícia Militar prendeu em flagrante um suspeito de 46 anos que estava com diversos materiais explosivos dentro de um veículo, na noite de sábado, 15, em Taquaralto, região sul de Palmas.

De acordo com a corporação, por volta das 20h uma equipe de força tática realizava patrulhamento na altura do Posto Trevo, quando viu o homem com uma caixa. Ao ver a viatura, o homem ainda tentou fugir do local.

Os policiais fizeram a abordagem e dentro da caixa havia uma parte do material suspeito. O homem relatou à equipe que seriam fios de fibra ótica (para instalação de internet) e que o material vinha da cidade de Ibipitanga(BA) em um ônibus em direção à cidade de Tucumã(PA).

Os militares verificaram que se tratava de material explosivo de cordel detonante e durante as buscas no carro, também encontraram duas barras de ferro para broca; dez itens de brocador de furar pedra; dois celulares Samsung; dois cordéis; dois estopins brancos e 250 kg de emulsão explosiva.

Ainda conforme a PM, os policiais levaram o material apreendido à central de atendimento da Polícia Civil em Taquaralto. O suspeito também foi levado à delegacia, e autuado em flagrante por posse, detenção, fabricação ou emprego de artefato explosivo ou incendiário.