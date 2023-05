A Polícia Civil (PC) indiciou um homem de 46 anos, pelo crime de homicídio que ocorreu no dia 17 de dezembro do ano passado, que vitimou Feliciano Morais da Paixão, em uma espécie de bar anexo a um supermercado, localizado no Jardim Aureny III, região sul da capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante o inquérito policial, finalizado na quarta-feira, 17, a equipe da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP de Palmas) apurou que o suspeito desferiu seis golpes de faca contra Feliciano após se desentenderem enquanto bebiam no local.

O delegado adjunto da 1ª DHPP, Eduardo Menezes, disse por meio da assessoria que a vítima estava no local com a esposa e uma criança de colo. Num determinado momento, ele pediu ajuda financeira ao homem para poder comprar mais bebida.

Ao perceber que ele realmente não tinha mais condições de arcar com as despesas, o homem comprou duas cervejas para a vítima e a esposa e passou a interagir com ambos.

Ainda segundo a pasta, conforme as investigações, a vítima ficou com ciúmes ao perceber o assédio por parte do suspeito em relação a sua mulher. De acordo com o delegado, o ciúme ocorreu porque o indivíduo fez questão de comprar uma cerveja mais cara e de melhor qualidade para a esposa da vítima.

À medida que a atitude do suspeito se repetiu por mais duas vezes, despertou ciúme na vítima, que entendeu o ato do homem em pagar uma bebida melhor para esposa, como uma forma velada de assédio à mulher.

A SSP também informou que as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial mostraram que a vítima se desentendeu com a esposa e depois discutiu com o autor. Houve uma troca mútua de agressões físicas entre o suspeito e a vítima.

Em meio à confusão, o suspeito sacou uma faca que trazia consigo guardada em sua bolsa e deu seis facadas em Feliciano. Em seguida, saiu em sua bicicleta.

O inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público Estadual (MP) para que o órgão ofereça denúncia ao Poder Judiciário.