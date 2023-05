A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante em Porto Nacional, região central do Estado, um motociclista de 36 anos, por conduzir embriagado uma motocicleta, na noite de domingo, 28, no Setor Jardim Querido.

De acordo com a corporação, os militares do 5º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência de uma briga generalizada, e durante o percurso, nas proximidades do local da solicitação, se depararam com o condutor de uma motocicleta com sinais visíveis de embriaguez.

A equipe abordou o motociclista e as testemunhas relataram que o início da confusão havia sido provocado pelo motociclista.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito estava com sinais visíveis de embriaguez, como falta de coordenação motora, de equilíbrio, fala arrastada e forte cheiro de álcool.

A polícia prendeu o suspeito em flagrante e o conduziu para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão por embriaguez ao volante.