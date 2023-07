Na noite de quarta-feira, 5, a Polícia Militar prendeu um homem de 31 anos, suspeito de tentativa de estupro e ameaça a uma criança de 12 anos, na região central da cidade de Pedro Afonso, município situado na região nordeste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, segundo relatos feitos à equipe, no dia anterior ao fato, o suspeito teria conversado com a vítima sobre um suposto jogo. Caso a vítima perdesse, e devesse certo valor, ela deveria se encontrar com o suspeito em um lugar escuro.

Segundo afirmou os familiares aos policiais, a vítima ainda deveria permanecer sem roupa e sentar no colo do suspeito. O homem ainda ameaçou matar o pai do menino caso ele contasse sobre o encontro para alguém.

Ainda conforme a corporação, apavorado, ao chegar em casa o garoto relatou a situação aos pais. Na noite de quarta-feira, o suspeito se dirigiu ao local e foi surpreendido por familiares da vítima, que o imobilizaram e acionaram a polícia.

O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil do município. No local constataram que se trata do esposo da neta da avó da vítima, o que sugere que ele poderia ter contato direto com a vítima.

O caso foi registrado como tentativa de estupro de vulnerável.