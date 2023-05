Redação Jornal do Tocantins

A polícia Civil prendeu em flagrante um suspeito de 26 anos, em um imóvel na zona rural de Araguaína, região norte do Estado, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na tarde sexta-feira, 26.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as investigações da 2ª Divisão de Repressão a Narcóticos (DENARC) revelaram que o suspeito residia na zona rural do município e que possivelmente estava envolvido com o tráfico de drogas.

A equipe se dirigiu até o local e encontrou um revólver calibre 38, municiado com vários cartuchos intactos, uma arma de fogo calibre 44, também municiada, munições, calibre 36, balança de precisão, várias trouxinhas de cocaína, um dispositivo para prensar drogas, além de pedras de crack insumo utilizados para mistura da cocaína.

Ainda de acordo com a pasta, na delegacia os policiais civis constataram que havia um mandado de prisão preventiva contra o homem por condenação pelo crime de homicídio.

O homem foi conduzido à sede da 2ª DENARC e após a realização dos procedimentos legais cabíveis, recolhido à Unidade Penal Regional de Araguaína, onde aguardará decisão da Justiça.