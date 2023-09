Um homem de 24 anos foi preso ao furtar um carro que estava estacionado no Parque de Exposição de Alvorada, região sul do estado, na madrugada desta quinta-feira, 7. O suspeito usou uma chave residencial que estaria dentro do veículo.

De acordo com o relatório policial, a vítima, uma servidora pública de 46 anos, deixou o carro estacionado, mas ao sair viu o veículo em movimento. Seguranças particulares conseguiram interceptar o carro da vítima e impedir que o suspeito saísse do local.

O homem foi encaminhado para a 13ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Alvorada. Ele pode responder pelo crime de furto qualificado com emprego de chave falsa prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal Brasileiro.