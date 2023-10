Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar prendeu um homem de 24 anos, suspeito de aplicar o “golpe de falso pix”, na quarta-feira, 25, em Palmas. Segundo os policiais, ele tem cerca de 40 passagens pela polícia em Minas Gerais (MG), Paraná (PR), Santa Catarina (SC), Bahia(BA) e Goiás (GO) por estelionato, furto e apropriação indébita, entre outros crimes.

A prisão do suspeito ocorreu em um restaurante localizado na quadra 1.206 sul. De acordo com os militares, ao ser abordado, ele confessou o crime e ainda demonstrou aos agentes como realizava as fraudes.

Conforme o relatório da Polícia Militar, o suspeito informou durante a abordagem que havia feito um pagamento falso na compra de um aparelho celular avaliado em R$ 2,3 mil. E ainda foi vendido em uma loja no camelódromo de Palmas por R$ 1,3 mil, pedindo que o comprador depositasse o dinheiro na sua conta em um site de apostas.

Os agentes foram até a loja onde o celular havia sido vendido e ao chegarem descobriram que o proprietário já tinha revendido o aparelho para uma terceira pessoa por R$ 1,7 mil.

A Polícia Militar levou todos os envolvidos para a delegacia, para serem tomadas as medidas cabíveis.