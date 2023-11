Redação Jornal do Tocantins

O suspeito identificado pelas iniciais K.A.S., de 24 anos, foi preso pela Polícia Militar, na madrugada desta quarta-feira, 8, por porte ilegal de arma de fogo no município de Pugmil, localizado na região do centro-oeste do estado.

Conforme o boletim de ocorrência, a prisão ocorreu por volta das 0h30, em uma zona rural da cidade. Durante a ação os policiais apreenderam um revólver de calibre 6.35 e 44 munições intactas.

Os policiais conduziram o suspeito para à 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Paraíso do Tocantins, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e apresentadas a arma e munições.