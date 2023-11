Um homem identificado com as iniciais L.F.O, de 22 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar em Miracema do Tocantins, região central do estado, na noite de quarta-feira, 1°.

De acordo com o relatório da ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento pelo setor Aeroporto, quando viram o suspeito em uma motocicleta "com um volume na cintura". Os agentes deram ordem de parada, mas o jovem fugiu do local por uma estrada vicinal, adentrando uma região de mata.

Os policiais seguiram atrás do suspeito que atirou contra a guarnição e no confronto acabou baleado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu no local, e constatou o óbito do suspeito.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou por meio de nota nesta quinta-feira, 2, que a ocorrência será investigada pela 68ª Delegacia de Polícia Civil de Miracema do Tocantins.

De acordo com a pasta, o suspeito morto tinha saído da cadeia em março deste ano após cumprir pena por tráfico, organização criminosa e porte de arma. Com o ele foram apreendidos uma porção de droga, arma de fogo e a motocicleta com indícios de adulteração.