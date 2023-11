A Polícia Militar prendeu na manhã deste domingo, 5, por volta das 10h30min, um suspeito de 22 anos por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e por estar conduzindo um veículo com registro de furto/roubo em Paraíso do Tocantins, centro-oeste do estado.

De acordo com o relatório, a equipe do 8° BPM realizava patrulhamento pela Av. Paraná, Setor Oeste, quando viu um veículo Hyundai HB20 Sedan, cor preta, com características de adulteração.

Conforme a polícia, ao proceder à abordagem, os militares constataram que o veículo era conduzido por um suspeito com passagens pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Durante a busca veicular, os policiais encontraram no interior do veículo uma pistola de calibre .40, com a numeração suprimida e 17 munições do mesmo calibre intactas. Conforme a polícia, após a aplicação de técnicas de identificação veicular, foi verificado que o veículo possuía restrição por furto/roubo.

O suspeito, o veículo recuperado e a arma de fogo, foram conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Paraíso do Tocantins.