Um suspeito, de 22 anos acabou preso pela Polícia Militar na noite de sábado, 12, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em um bar, localizado na avenida Bernardo Sayão, em Figueirópolis, região sul do Estado.

De acordo com a corporação, ao abordar o suspeito no estabelecimento por volta das 20h30min, a equipe encontrou um revólver calibre 22 da marca Taurus municiada, com seis munições da marca CBC intactas na cintura do homem.

Ainda de acordo com a equipe, o suspeito confessou que a arma era dele.

Os policiais conduziram o homem à Central de Flagrantes de Alvorada, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e apresentadas a arma e munições apreendidas.