Vida Urbana Suspeito com tornozeleira eletrônica morre em troca de tiros com a Polícia Militar De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima tinha passagens policiais por furto, receptação, roubo e tráfico e estava no regime semiaberto. O caso é investigado como morte por intervenção de agente do Estado

Geovane Mendes de Oliveira, de 38 anos, morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM) no setor Flamboyant I, região sul de Palmas. De acordo com a PM, o suspeito usava uma tornozeleira eletrônica e tentou fugir de uma abordagem da polícia. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Polícia Militar. Segundo a PM, o caso a...