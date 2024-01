Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar prendeu na quinta-feira, 4, um homem de 22 anos suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na região norte da capital.

De acordo com a polícia, as equipes realizaram uma abordagem a um veículo Chevrolet Celta de cor preta, conduzido pelo suspeito.

Ao realizar a busca, os militares encontraram no interior do veículo um revólver calibre .38, municiado com três munições intactas, diversos invólucros de entorpecentes, totalizando 162g de substância análoga à cocaína e 20g de material semelhante à maconha, além de uma balança de precisão.

O suspeito foi preso, e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.