Redação Jornal do Tocantins

A polícia Civil prendeu um suspeito de 22 anos, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Formoso do Araguaia, região sudoeste do Estado, na segunda-feira, 24, durante uma operação após a equipe começar a investigar o suposto furto de um capacete. Também foram apreendidos 1kg de maconha, um revólver calibre 38 municiado e mais de R$ 400.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, com o aprofundamento das diligências, os agentes chegaram até a casa onde o suspeito reside e encontraram três homens em atitude suspeita.

Conforme a pasta, ao ver os policiais, um deles tentou se desfazer de uma arma de fogo que portava na cintura.

Os policiais fizeram a abordagem de todos no local e com o dono do imóvel, que tinha tentado ocultar a arma, os agentes localizaram e apreenderam uma barra grande maconha, que totalizava aproximadamente 1kg da droga.

O suspeito foi conduzido até a sede da 84ª DP e depois recolhido à Unidade Penal Regional de Gurupi.