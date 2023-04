Durante a segunda fase da Operação “Fake Card”, que investiga esquema de compras ilegais com a utilização de cartões e dados clonados, policiais civis apreenderam diversas mercadorias em um endereço na capital e prenderam um homem de 25 anos por tráfico de drogas.

Durante cumprimento a dois mandados de busca domiciliar, na quarta-feira, 12, policiais encontraram no endereço mercadorias adquiridas com cartões e dados de terceiros, jóias, notas fiscais de objetos em nome de vítimas, documentos falsos com dados de vítimas empregados para aquisições fraudulentas, abertura de contas bancárias, cartões de crédito, celulares e chips.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), durante as diligências, policiais encontraram substâncias com aparência de entorpecentes armazenadas, com mais de trinta pinos plásticos com cocaína, porções de crack, ecstasy, maconha, além de balança de precisão, tubos plásticos, dichavador, isqueiros e dinheiro.

Segundo a SSP, a operação é um desdobramento das investigações que iniciaram no início deste ano, quando uma das vítimas revelou ter sido contatada por inúmeros lojistas do país sobre a aquisição de mercadorias com seus dados pessoais.

Um suspeito de 25 anos acabou preso e autuado em flagrante por tráfico ilícito de drogas. Ele também foi interrogado em relação às investigações sobre fraudes documentais. Os objetos apreendidos serão encaminhados para os exames periciais.