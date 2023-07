Redação Jornal do Tocantins

Na segunda-feira, 24, por volta das 21h, um homem, não identificado, foi vítima de disparos de arma de fogo, na sua residência, localizada no setor Lago Sul, em Palmas.

Segundo a Polícia Militar, a mãe da vítima informou que no momento do crime estava em casa, quando dois indivíduos desceram de um veículo de cor branca e entraram na sua residência, atirando contra o seu filho.

De acordo com a Polícia Militar, quando chegaram no local a vítima já havia sido socorrida por populares e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA sul).

Ainda conforme o relatório da equipe militar que esteve no local do crime, na residência da vítima foi encontrado uma grande quantidade de maconha e munições de calibre 38. Em que um familiar ainda informou que a vítima teria envolvimento com o crime organizado.



A PM foi até a UPA SUL, onde estava sendo atendido a vítima, que durante a abordagem confessou ser proprietário da droga e das munições.

Diante dos fatos, após a vítima passar pelo atendimento médico, foi dada voz prisão por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e conduzido à 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil.