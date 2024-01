Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil deu cumprimento na quarta-feira, 10, a um mandado de prisão preventiva contra um homem identificado pelas iniciais M.L.S, de 24 anos, suspeito de homicídio qualificado. O crime praticado contra Nathannael Santiago Lira, de 20 anos, ocorreu no dia 9 de dezembro de 2023, por volta das 20h.

Conforme as investigações, o suspeito e a vítima estavam em uma residência em Colinas do Tocantins, quando iniciaram uma discussão. M.L.S sacou uma arma de fogo que estava com ele e efetuou um disparo que atingiu a cabeça da vítima fugindo em seguida.

De acordo com a polícia, o suspeito tinha passagem por tráfico de drogas, receptação, roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O cumprimento do mandado de prisão ocorreu durante a operação Cidade Vigiada, deflagrada pelas equipes da 41ª e 42ª Delegacias de Colinas do Tocantins.

O suspeito foi recolhido à Cadeia Pública do município.