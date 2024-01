A Polícia Militar prendeu no domingo, 7, por volta de 00h55min, um homem de 34 anos, suspeito de tentar matar a companheira, de 37 anos, no setor Jardim América, em Paraíso do Tocantins, centro-oeste do estado.

Conforme o relatório policial, quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima na residência do vizinho. Ela estava bastante ensanguentada e contou que estava em casa com o esposo e um amigo bebendo.

Quando o amigo foi embora, o esposo da vítima começou a agredi-la com uma faca, causando perfurações no rosto, antebraço direito e esquerdo, e no ombro esquerdo. Após as agressões, o suspeito se escondeu dentro da residência do casal.

Ainda segundo o relatório, os militares foram à casa indicada pela vítima, onde viram o suspeito sentado em um sofá, no interior da residência. Os policiais pediram que o suspeito abrisse a porta, mas não foram atendidos.

Os militares arrombaram a porta do imóvel e deram voz de prisão ao homem. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Paraíso do Tocantins, onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio tentado.

A vítima foi levada ao hospital público local e recebeu atendimento médico, permanecendo em situação estável. A arma utilizada pelo suspeito não foi localizada.