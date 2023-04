A Polícia Militar (PM) prendeu na noite de sábado, 15, por volta das 22h, o condutor de um automóvel corsa classic, cor branca, que colidiu em uma árvore no canteiro da quadra 103 sul, no centro da capital. O suspeito foi encaminhado até a delegacia por conduzir veículo sob efeito de álcool.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem não apresentou nenhum ferimento grave, apenas um arranhão na boca, e negou atendimento do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

A corporação informou que ele apresentava sinais de embriaguez e tinha dificuldade de andar, falar, e de se manter de pé.

Segundo a polícia, o condutor alegou ter consumido bebida alcoólica há poucos momentos antes do acidente.

Ao realizar buscas no interior do veículo, os militares ainda encontraram latas de cerveja. Não foram encontradas drogas ou armas com o condutor e nem dentro do carro.