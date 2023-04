A Polícia Militar (PM) prendeu na noite de quarta-feira, 5, um suspeito de 54 anos, após ele ameaçar um jovem de 25, com arma de fogo, no setor São Gerônimo, em Santa Rosa do Tocantins, região sudeste do Estado.

De acordo com a corporação, a vítima acionou os militares após ser ameaçada pelo homem que foi localizado embriagado em cima de uma árvore.

Segundo a PM, o homem confessou que teria ameaçado a vítima, e informou onde estava a arma, um revólver calibre 38 e mais seis munições, localizadas dentro do banheiro na casa do suspeito.

Os militares prenderam o suspeito, e conduziram até a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Porto Nacional.