Redação Jornal do Tocantins

No início da noite de domingo, 12, a Polícia Civil (PC) prendeu em Colinas, região noroeste do Estado, um suspeito que descumpria medida protetiva e ameaçava a ex-companheira.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, (SSP), a vítima procurou a 6ª Central de Atendimento de Colinas para registrar o Boletim de Ocorrência (BO) e relatou que recebeu áudios do autor com teor de ameaças de morte e injúrias raciais.

Por meio do depoimento da vítima, o delegado plantonista Bernardo Pinto, junto com a equipe de plantão, prenderam o autor em flagrante.

Conforme informado pelo delegado por meio de assessoria, nos áudios apresentados pela vítima, além das ameaças, foi observado que o autor a ofendeu com injúrias em razão de sua cor.

Ainda de acordo com ele, ao considerar a recente alteração legislativa que alterou a lei de racismo, o autor também sofreu autuação por crime de racismo.

A mulher esclareceu que não mantém o relacionamento com o homem desde o final do ano de 2022 e que possui medidas protetivas que impedem que o ex-companheiro mantenha qualquer tipo de contato com ela.

Ainda segundo a SSP, o homem foi submetido aos procedimentos legais cabíveis e, em seguida, recolhido à Unidade Penal de Colinas do Tocantins.