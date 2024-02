A Polícia Civil prendeu na tarde de segunda-feira, 19, um suspeito, de 27 anos, por tráfico de drogas em Araguaína, norte do estado. Com ele, foi encontrada uma arma que pode ter sido utilizada no homicídio do motorista de aplicativo Juscelino de Sousa Rosa, de 35 anos, morto por engano enquanto realizava uma corrida com três passageiros no setor Couto na madrugada do dia 29 de dezembro de 2023.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), após cerca de uma semana de investigações, os policiais descobriram que o homem utilizava a própria residência, localizada no Setor Costa Esmeralda, para praticar o crime de tráfico de drogas.

“Nesta segunda-feira, por volta das 17h, fomos até o local, onde após buscas foram localizadas e apreendidas porções de cocaína, acondicionadas dentro de um frasco de cor branco, bem como uma porção da mesma droga em um saco ziplock, além de um tablete pequeno de maconha”, disse o delegado José Anchieta de Menezes Filho, por meio da assessoria.

Os policiais civis encontraram uma pistola calibre 380, com silenciador, dois carregadores, bem como mais um cano sobressalente, que também era um tipo de silenciador, uma máquina de passar cartão, supostamente para passar as vendas dos entorpecentes.

Conforme a pasta, a arma de fogo localizada no imóvel, em posse do suspeito, pode ter sido utilizada no homicídio do motorista de aplicativo.

A SSP lembra que as investigações da 2ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Araguaína) revelaram que o motorista não era o alvo dos criminosos, mas sim outro homem que estava no veículo e que no passado pertencia a uma facção criminosa rival dos atiradores.

“As investigações terão continuidade, pois a arma de fogo tem as mesmas características da utilizada no homicídio que vitimou o motorista de aplicativo, sendo que inclusive, o artefato foi apreendido em poder de um irmão dos dois principais suspeitos de praticarem o crime, e que já estão presos preventivamente, por ação da 2ª DHPP”, informou o delegado Anchieta.

Passagens pela polícia

Segundo a SSP, o suspeito preso possui passagens pela polícia por tráfico de drogas no Estado do Maranhão. Ele já cumpriu pena de aproximadamente sete anos pelo crime no presídio de Pedrinhas, em São Luís, e atualmente estava em liberdade condicional. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis.

O suspeito foi encaminhado à Unidade Penal Regional de Araguaína.

A ação foi deflagrada pela 2ª Divisão de Repressão a Narcóticos (Denarc - Araguaína)