Policiais no Tocantins entraram em um novo confronto na noite de segunda-feira, 10, com supostos assaltantes do estado de Mato Grosso, que aterrorizaram a cidade de Confresa (MT) no domingo, 9. De acordo com a Polícia Militar, um integrante do grupo morreu após ser atingido.

Os policiais apreenderam duas armas de fogo, calibre 50, munições, capacetes, coletes balísticos e um motor de popa e gasolina, no local onde o indivíduo estava escondido.

Conforme a PM, a perícia e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local.

Desde a tarde de segunda-feira, 10, Forças de Segurança do Tocantins, realizam uma Operação de Busca e Captura atrás da quadrilha que tentou assaltar a sede de uma empresa de transporte de valores em Confresa (MT), no domingo, 9, e se deslocou para o Tocantins. Policias do Mato Grosso, Goiás e Pará também vieram ao Tocantins para dar apoio.

De acordo com a PM, as equipes realizaram um cerco na zona rural de Pium, cidade onde a quadrilha pode estar escondida.

A PM também mantém a recomendação para que a população evite transitar pela TO-080, TO-354 e estradas vicinais próximas a Paraíso do Tocantins.