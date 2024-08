Vida Urbana Suspeito é morto após confronto com policiais militares, diz SSP Caso foi registrado na 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína, como morte por intervenção de agente do Estado

Um homem de 25 anos, identificado como Fernando Lopes Vieira, foi morto após confronto com policiais militares na madrugada desta terça-feira (6), no município de Campos Lindos, região norte do estado. A informação é da Secretaria da Segurança Pública (SSP).