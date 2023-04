Redação Jornal do Tocantins

Na manhã desta terça-feira, 18, a Polícia Militar (PM) prendeu um suspeito de 23 anos dentro do Palmas Shopping, na capital, região norte do estado. O homem foi capturado por seguranças após ser encontrado tentando sair pela porta de segurança de uma das lojas.

De acordo com os agentes, a chamada ocorreu por volta das 5h da manhã, os seguranças estavam com o suspeito rendido. Com ele foram encontradas três mochilas escolares, três notebooks e 22 aparelhos celulares.

Enquanto estava no shopping, o suspeito arrombou pelo menos duas portas, uma que dá acesso à área da loja e outra para entrar no depósito.

Segundo a polícia, ao ser questionado sobre a ação, o suspeito relatou que pretendia furtar os objetos e retornar com a mercadoria para São Paulo (SP). O homem afirmou à PM que tem passagem por roubo e chegou a ficar dois anos preso no estado.

O suspeito foi levado para a Delegacia da Polícia Civil (PC), autuado em flagrante por furto qualificado e majorado. Os objetos furtados também foram levados para a delegacia junto com os seguranças que efetuaram a prisão.