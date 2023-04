Um suspeito de participar de ataques à cidade de Confresa (MT) foi levado ao hospital de Marianópolis após ser baleado durante confronto registrado na manhã desta quinta-feira, 27, com equipes da Polícia Militar de Mato Grosso. As informações são da Polícia Militar do Tocantins.

A troca de tiros ocorreu próximo a rodovia TO-080, entre Marianópolis e Caseara, região centro-oeste do Tocantins.

Informações preliminares da Polícia Militar do Tocantins apontam que a patrulha a pé averiguava a região de mata quando se deparou com o suspeito.

A força-tarefa composta por policiais militares e civis do Tocantins, Pará, Mato Grosso, Goiás e Polícia Federal, chega ao seu 18° dia, com sete mortes e duas prisões.

“A PM mantém a orientação para que a população que reside no local evite, por enquanto, o deslocamento, sobretudo na Rodovia TO-080, TO-354 e vicinais adjacentes no raio de 50 km do entorno das instalações do Projeto Canguçu da Universidade Federal do Tocantins, no território do município de Pium”.

A operação conta com apoio de agentes especializados nesse tipo de busca, duas aeronaves e drones enviados para reforço na operação.