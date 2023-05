Redação Jornal do Tocantins

Um suspeito de integrar o grupo de assaltantes que aterrorizou Confresa (MT) acabou baleado durante troca de tiros com a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM), o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Tocantins e Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) na tarde desta segunda-feira, 1°, próximo a Marianópolis. Nenhum policial se feriu no confronto.

Informações preliminares da polícia, são de que o suspeito atirou contra a viatura da Rotam, foi baleado e aguardava socorro. Ainda não há informações sobre apreensões.

Nesta segunda-feira, 1°, completam 22 dias da Operação Canguçu, uma força-tarefa formada por equipes de segurança do Tocantins, Mato Grosso, Goiás e Pará, para capturar os suspeitos de aterrorizaram a cidade de Confresa (MT) no dia 9 de abril, e fugirem para o Tocantins.

Desde o início da operação, 11 suspeitos de integrar a quadrilha morreram em confronto com forças de segurança no Tocantins.