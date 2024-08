Vida Urbana Suspeita de abrir contas em nome de terceiros para receber valores de extorsão é presa no Maranhão Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a mulher auxiliava um grupo suspeito de praticar crimes de roubo no Tocantins

A Polícia Civil do Tocantins prendeu uma mulher de 40 anos, suspeita de auxiliar o grupo criminoso que praticava crimes de roubo mediante restrição da liberdade e extorsão no Tocantins. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O nome da suspeita não foi divulgado. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (28) em Estreito (MA),mediante cumprimento...